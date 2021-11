De ave ‘despertador’ a ameaçada de extinção, aparição de animais chama atenção de turistas no Pantanal

No caso da harpia, uma turista holandesa é quem fez imagens dela. “Podemos dizer que é ave mais forte, não a maior, mais a mais forte da América do Sul. Até pouco tempo, no Pantanal, não tinha ocorrência dela ainda, só em Bodoquena, Bonito e Corumbá, ali na divisa, no Parque Nacional, sendo que ela até foi monitorada por algum tempo, como registro icônico, imponente, então, esses dois avistamentos da harpia foram sensacionais”, comentou Mendes.