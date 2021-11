De olho em 2022, PTB do Acre quer reforçar legenda e inaugura nova sede nesta sexta

Novo endereço

A nova sede do Diretório Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) vai ser inaugurada nesta sexta-feira (5). A sigla, que é comandada no Acre pela publicitária Charlene Lima, terá sua sede situada na Travessa Capitão Ciríaco, nº 111, bairro Bosque, na capital Rio Branco. A solenidade de inauguração está marcada para começar às 19h. O senador Marcio Bittar (sem partido) confirmou presença.

2022

A nova sede do partido é um indicativo de que a sigla quer se reforçar para 2022. Trabalhando na montagem das chapas proporcionais para as eleições do ano que vem, o partido quer garantir vagas na Aleac e na Câmara Federal, já que não atual legislatura não conta com representantes em nenhuma das Casas.

Dificuldade

O deputado estadual Fagner Calegário (Podemos) usou as redes sociais para criticar o primeiro escalão do governo Gladson. No twitter, Calegário escreveu: “Alô secretário, é mais fácil falar com o seu chefe do que com você! Depois reclamam quando os deputados expõe os senhores”. Questionado se o recado tinha endereço, o deputado afirmou que era para “os responsáveis pela articulação política do governador”.

Justificou

Antes que as críticas pela ausência na votação da PEC dos precatórios surgissem, o deputado Jesus Sérgio (PDT) se antecipou e divulgou nas redes sociais o motivo: um cálculo renal. De acordo com o deputado, enquanto se preparava para ir à Brasília, na última terça (2), começou a sentir fortes dores, o que fez com que procurasse um hospital para checar a saúde. O resultado foi um atestado médico de dois dias. “Esse imprevisto me impediu de participar esta semana das votações da Câmara”, escreveu.

Encontro de presidentes

Os presidentes do Podemos e do Progressistas no Acre, respectivamente o ex-deputado Ney Amorim e a senadora Mailza Gomes, se encontraram nesta quinta-feira (4) para tratar sobre as eleições do ano que vem. A senadora quer o apoio do Podemos para encarar a disputa pelo Senado em 2022. No encontro, Mailza ainda convidou o ex-presidente da Aleac para retornar ao Progressistas, partido que Amorim teve uma breve passagem após a saída do PT.

Criticou

A vereadora Michelle Melo (PDT) criticou mais uma vez, na tribuna da Câmara de Vereadores, a viagem do prefeito Tião Bocalom (PP) à Escócia, para participar da COP26. “Só queremos que o prefeito dê a devida importância à população e aos profissionais de saúde. No lugar de estar na Europa fazendo turismo, deveria estar buscando soluções para os problemas na saúde, no transporte e na zeladoria”, disparou.

Criticou 2

Quem também usou as redes sociais para criticar a participação do prefeito na COP26 foi o vereador Emerson Jarude (MDB). O parlamentar postou uma foto em que aparece pensativo, com um esgoto a céu aberto ao fundo, e escreveu em tom de ironia: “Eu imaginando a participação de Rio Branco na COP26…”

Na Europa

Apesar das críticas, o prefeito segue com sua participação na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Ontem, Bocalom divulgou que teve um encontro com o prefeito de Glasgow, Lord Phillip Braat. “Durante nossa conversa que ocorreu no salão onde aconteceu o jantar, o prefeito Phillip foi extremamente agradável e atencioso”, disse.

Alemanha

Já hoje, o prefeito seguiu junto com seu secretário de Meio Ambiente, Normando Sales, para a Alemanha. Lá, Bocalom fará uma visita à fabrica da Mercedes-Benz para possível aquisição de ônibus elétricos para a Capital.

Cuidado com a saúde

O vereador de Rio Branco, Samir Bestene (PP), apresentou hoje, na Câmara de Vereadores, um Projeto de Lei que institui um programa de prevenção e proteção de saúde bucal nas escolas da rede pública municipal de Rio Branco. Na mesma sessão, o vereador também fez uma solicitação à Prefeitura e a Semsa para que façam mutirões com exames para prevenir o câncer.

Santa Rosa

Em viagem ao município de Santa Rosa do Purus, nesta quinta, o senador Sérgio Petecão levou uma comitiva até a cidade. O senador foi acompanhado pelo prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), pela reitora do Ifac, Rosana Cavalcante, entre outras autoridades. De acordo com Petecão, o objetivo da viagem foi anunciar a chegada do curso de tecnólogo em Agropecuária na cidade, que será ofertado pelo Ifac. “Estamos realizando um sonho de centenas de jovens”, disse o senador.