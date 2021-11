Defensoria Pública divulga edital para concurso no interior do AM

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas divulgou o edital do concurso para servidores auxiliares. São ofertadas duas vagas para o cargo de Analista Jurídico e uma para Assistente Técnico Administrativo. Os aprovados vão trabalhar no polo do Médio Madeira, em Manicoré, que fica 332 km de distância de Manaus.