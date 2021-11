Defesa da filha responde sobre desemprego de André Gonçalves

A defesa de Valentina Benini, filha de André Gonçalves e Cynthia Benini, criticou a versão usada pelo ator para justificar a falta de pagamento da pensão alimentícia. Em nota enviada ao Notícias da TV, a advogada Stella Marys Silva Pereira de Carvalho reforçou que o desemprego “não exime o responsável pelo pagamento dos alimentos aos filhos”.

“Importante esclarecer que o débito acumulado é fruto de muitos anos de inadimplência (total ou parcial) do dever de sustento do alimentante [Gonçalves] para com sua filha. Todas as decisões judiciais estão transitadas em julgado, tendo sido garantido ao alimentante o respeito ao contraditório e ampla defesa”, destacou o comunicado.

Na última segunda-feira (22/11), o Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou que André Gonçalves cumpra prisão domiciliar durante 60 dias e que use uma tornozeleira eletrônica por causa da inadimplência. Com os juros e a correção monetária, a dívida atualizada ultrapassa R$ 350 mil.