Deolane Bezerra ostenta em festa, gasta uma fortuna e patrimônio vem à tona: “Mais rica que o MC Kevin”

Nesta quarta-feira, Deolane Bezerra organizou uma badalada festa para celebrar a chegada de seus 34 anos. O evento contou com a presença de inúmeros convidados famosos, familiares e amigos da influenciadora. A comemoração nada básica se estendeu até a manhã desta quinta-feira, 4.

Para o evento especial, Deolane Bezerra não economizou. Estima-se que a influenciadora tenha gasto nada mais, nada menos do que R$ 4,5 milhões. Assim, a ex-noiva de MC Kevin ostentou no convite para a festa, assim como nas bebidas caras e decoração. Além disso, até os shows foram grandiosos.

A dupla Simone e Simaria acabaram sendo as primeiras a cantar. Belo também se apresentou, assim como alguns funkeiros, que são amigos pessoais de Deolane Bezerra. A influenciadora apostou em um look bafonico do estilista Israel Valentim. Durante o evento, a musa usou dois vestidos diferentes.

Entre os presentes estavam nomes como Gracyanne Barbosa e Belo, Jojo Todynho, Virgínia e Zé Felipe e Kevinho. Além disso, a cantora convidou inúmeros influenciadores digitais. Mas, tudo isso acabou gerando um grande problema durante o evento por conta da divisão de pessoas na festa.

Acontece que Deolane Bezerra mandou preparar uma área perto do palco exclusiva para amigos próximos. Assim, no local estiveram familiares e amigos famosos como Carlinhos Maia e Virgínia. Mas, tudo isso chegou a gerar uma série de comentários e a beldade acabou sendo criticada.

DEOLANE BEZERRA AFIRMOU QUE TINHA MAIS DINHEIRO QUE MC KEVIN

Durante uma entrevista, Deolane Bezerra deixou escapar que tinha mais dinheiro que MC Kevin. “Disseram que eu queria o dinheiro. Eu sempre tive mais dinheiro que o MC Kevin, sempre. Só que ele nunca precisou do meu dinheiro para viver e eu nunca precisei do dinheiro dele. Quando eu o conheci, eu não sabia uma música dele. Eu era fã de pagode, sertanejo”, disse ela.

Aliás, vale lembrar que a advogada atua na área criminalista com duas irmãs. Juntas, às três possuem um escritório e aparentam levar uma vida bastante luxuosa. Nas redes sociais, é possível notar que Deolane frequenta festas de alto padrões, viagens caras e usa somente roupas de grife. Aliás, atualmente, ela tem ganhado alto com a internet e tem ostentado mais e mais.