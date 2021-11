Deputado diz que nem todo efetivo da PF seria capaz de dar conta da segurança da fronteira do AC

O deputado Cadmiel Bonfim (PSDB) denunciou que os roubos de veículos no Alto Acre continuam atormentando os acreanos daqueles municípios, especialmente Brasileia e Epitaciolândia.

O deputado disse que é necessário que haja reforço da segurança e exemplificou dizendo que neste final de semana o Batalhão de Operações da Polícia Militar (BOPE) se deslocou para atuar na região e resultou na diminuição dos crimes. “Não é o trabalho do BOPE, mas diante da situação se deslocou, porém quando saiu, ontem mesmo já aconteceu roubo de motocicleta, hoje, novamente”, disse.

A fronteira tem a segurança feita pelo Gefron, mas de acordo com Bonfim, que também é policial militar, “a problemática é que são 1,800 quilômetros de fronteiras no Acre e claro que o responsável pela segurança é o Exército e Polícia Federal, mas se pegasse todo efetivo da PF no país, não dava conta da fronteira do Acre”, disse Cadmiel dizendo que é preciso a união das forças de todas as policias, além de parceria com a segurança boliviana para transparência de informação.

Segundo Cadmiel, apesar dos problemas, a Secretaria de Segurança está buscando as soluções e dia 19 deve o ocorrer uma reunião para deliberar sobre os problemas.

“Estão sendo tomadas as medidas para dar uma resposta à população. Entre as soluções está o reforço da polícia nos municípios”, destacou.