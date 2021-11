Deputados aprovam PL que obriga patrões no AC a liberarem pais para participarem de reuniões escolares

Os deputados estaduais aprovaram nesta terça-feira (8) um Projeto de Lei que trata sobre o acompanhamento de pais a alunos nas escolas públicas do Acre

A lei, de autoria do deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas), prevê que no dia da reunião escolar o patrão deve liberar o funcionário por duas horas, sem prejuízo, e a escola emitir um documento comprovando a presença dos pais no ambiente escolar.

“Sabemos que muitos pais deixam de acompanhar a vida escolar dos filhos por estarem no trabalho”, disse Diniz justificando o projeto.

Aprovado por unanimidade, agora o projeto segue para sansão ou veto do governador Gladson Cameli.