Deputados querem alteração na LOA para atender demandas da Saúde e evitar greve da categoria

Representantes de pelo menos três sindicatos de trabalhadores em saúde no Acre estiveram na Assembleia Legislativa do Acre nesta terça-feira (30) e foram recebidos pelas comissões de Saúde e Orçamento para tratar sobre a possível greve por tempo indeterminado que pode ser deflagrada na próxima quinta-feira (2) a depender da contraproposta do Governo do Estado.

Os trabalhadores levaram ao conhecimento dos deputados Jenilson Leite (PSB), Chico Viga (PODEMOS), Jonas Lima (PT) e Daniel Zen (PT) as reinvindicações que buscam.

Os manifestantes buscam pagamento de gratificações, a título de insalubridade, prometidas aos trabalhadores que atuam na linha de frente contra o coronavírus e sujeitos a riscos biológicos e ainda de melhoria das condições de trabalho nos hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e a reforma do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração do estado.

Os deputados ouviram as demandas e prometeram dialogar com outros parlamentares que fazem parte da base do Governo do Estado.

O objetivo é a alteração na Lei de Orçamento Anual do Estado que será votada nas próximas semanas para buscar mudanças que contemplem os servidores.