Deracre enfrenta chuvas de Sena Madureira e continua reabertura e melhoramento de ramais

Mesmo com a chegada das primeiras chuvas em nossa região, as máquinas do Deracre continuam realizando trabalhos de reabertura e melhoramento de ramais em Sena Madureira. No que se refere á reabertura, as ações se concentram atualmente no ramal do Genin, uma espécie de variante do ramal 25, no Cassirian.

De acordo com o ex-vereador Zenil Chaves, coordenador de ramais em Sena, a equipe está aproveitando o máximo que pode para tirar os trabalhadores rurais do isolamento. “Essa é uma determinação do governador Gladson Cameli. Sabemos que quando a chuva começa a atingir nossa região a situação vai ficando difícil, mas vamos trabalhar até quando for possível”, adiantou.

Além do ramal do Genin, o do Uruçú também foi reaberto nesses últimos dias.

Com relação ao melhoramento, ramais como 17 do Cassirian, Mário Lobão e ramal do 12 estão passando por esse procedimento. “Estamos utilizando o nosso maquinário para retirar os pontos críticos”, destacou Zenil.

Entre reabertura e melhoramento, o Governo do Estado, por intermédio do Deracre, já fez mais de 800 quilômetros neste ano em Sena Madureira.

Fotos: ContilNet