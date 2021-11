Dermatologistas alertam sobre perigos de unhas em acrigel

Após a divulgação do caso de uma moradora de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que perdeu a ponta de um dedo depois de realizar um procedimento de manutenção de unhas em acrigel, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) elaborou um guia que oferece orientações importantes sobre o procedimento.

De acordo com a SBD, é indicado consultar um médico dermatologista antes de realizar o procedimento. O profissional será capaz de identificar se a pessoa que deseja fazer o alongamento tem algum fator de risco a ser observado ou que dificulte a utilização da técnica.

“Todas as dúvidas devem ser esclarecidas com um especialista para evitar problemas decorrentes da incorreta utilização desse tipo de unha. Além disso, se, em qualquer tempo, você perceber sinais de desconforto ou adoecimento o dermatologista deve ser consultado”, ressalta o guia.

Quem deve evitar a aplicação

Os médicos dermatologistas não recomendam o uso de unhas em acrigel para pessoas com a pele sensível, alérgicas às substâncias contidas no produto, que tenham psoríase da unha, alguma infecção ou micose. A recomendação vale também para gestantes, pessoas com diabetes, pacientes em tratamento contra o câncer e menores de 16 anos.

Outra orientação é para que a pessoa interessada em fazer o alongamento busque informações junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre a situação de regularidade do produto a ser utilizado. Da mesma forma, que esteja atenta à formação do profissional que executará o serviço.

Em caso de desconforto ou alterações na unha, o dermatologista deve ser consultado. Esse cuidado evita situações como o surgimento de doenças que, sem tratamento, podem levar a situações extremas, como a vivida pela moradora de Duque de Caxias.