“Desde a hora que cheguei, senti o carinho dos fãs”, diz Marília Mendonça ao ContilNet na ExpoAcre 2016; relembre

Marília Mendonça foi vítima de um acidente de avião e deixou o Acre chocado. A cantora de 26 anos e mais quatro tripulantes do avião tiveram morte confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. O avião bimotor caiu no interior do estado.

O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (5) em Piedade de Caratinga, cidade a 309 quilômetros de Belo Horizonte (MG).

Marília já esteve no Acre e conversou com o ContilNet. A jornalista Alamara Barros foi a responsável por conduzir a conversa que trouxe a felicidade da cantora em estar no Acre, em show que teve recorde de público. “Desde a hora que cheguei, senti o carinho dos fãs”, diz a cantora nos primeiros momentos da conversa.

Relembre: