Destaque no The Voice Brasil, acreano tem história contada por portal da TV Globo: “Defender meu estado”

“Com o seu canto lírico emocionante, o acreano Gustavo Matias, 22, tem impressionado o público que acompanha a 10ª temporada do The Voice Brasil”. O elogio partiu do Gshow, o portal de entretenimento do Grupo Globo.

De acordo com reportagem que fala da trajetória do acreano, ele é um dos quatro representantes da Amazônia no programa e, na última terça-feira (23), foi escolhido para seguir na competição.

“É um misto de alegria, orgulho e vontade de evoluir cada vez mais para defender o meu estado. Batalhar com Marya foi uma experiência incrível e vou levar esse momento comigo pelo resto da minha vida”.

Gustavo falou sobre preferências musicais hobbies e assuntos pessoais. “Quando o assunto é hobby, além de tocar piano e cantar, Gustavo afirma que ama estar com os amigos, jogar vôlei, jogar handebol, caminhar e conversar”, diz um trecho da reportagem.

Atualmente, o cantor trabalha em um conservatório de música para crianças carentes, no Acre. Ele relembrou o período em que a música começou a fazer parte da sua vida.

“Gostava muito de ouvir Freddie Mercury e grandes clássicos da música. Comecei a cantar na igreja quando tinha 6 anos de idade, porém, nunca tivemos celular para registrar. Éramos bem pobres”.

E completa: “O meu maior sonho é levar arte ao meu país, emocionar o mundo com minhas músicas, mudar pessoas através do meu canto e, principalmente, dar uma vida melhor para a minha mãe”.

Para ver a reportagem completa, clique aqui.

https://gshow.globo.com/Rede-Amazonica/noticia/gustavo-matias-comecou-a-cantar-aos-6-anos-de-idade-em-apresentacoes-na-igreja.ghtml