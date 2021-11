Dia da Consciência Negra: Festival Cabeça de Nega encerra com programação especial

O Festival afro-cultural Cabeça de Nêga segue com programação até este sábado (20) quando acontece o encerramento do evento. Neste sábado, Dia da Consciência Negra, acontece a Feira do Bem Viver, a partir das 16h, com 13 expositores e conta com o apoio da Associação de Moradores do Bairro da Base e pequenos comerciantes.

“A feirinha tem 13 expositores e cada um tem seu bem viver para ofertar, são produtos diferentes e todos eles com o compromisso de identidade regional. São expositores que não têm o hábito de participar dessas feiras, mas há muito tempo vivem e produzem essas coisas que eles produzem”, explica a assessora de comunicação, Valéria Santana.

Neste Dia da Consciência Negra, ocorre o encerramento da Mostra de Cinema Cabeça de Nêga, às 18h, com diversos filmes como “Parece Comigo”, de Kelly Cristina Spinelli; “Awara Nane-Putane”, de Sérgio de Carvalho e um longa metragem sobre a cantora Elza Soares, chamado “My Name Is Now, Elza Soares”, de Elizabete Martins Campos.

Na programação do último dia de Festival, durante a manhã haverá um ato pelo Dia da Consciência Negra “Aquilombar é preciso”, às 9h, articulado pelo Movimento Negro Unificado (MNU/Acre), na Sede do Sambase.

Durante a tarde haverá o encerramento da Feira do Bem Viver, das 16h às 21h, com programação musical “A hora do Pôr-do-Sol de OYÁ Atração-Aldeia Global, das 17h às 19h. Por último, para finalizar a programação do Festival, acontece o Baile Cabeça de Nêga, com Camila Cabeça e banda, na rua Barbosa Lima, das 19h às 22h.