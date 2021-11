Dia da Onça-pintada: confira os principais flagrantes feitos no Pantanal; veja vídeos

As onças-pintadas são consideradas quase ameaçadas de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Segunda a especialista, a onça-pintada está na lista vermelha do Ministério do Meio Ambiente de espécies ameaçadas de extinção.

Neste mês, duas onças-pintadas fêmeas foram flagradas brigando, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. O registro foi feito pelo biólogo Eduardo Fragoso, que explicou o contexto do vídeo: “a mãe [uma das onças] está tentando expulsar a outra fêmea do território e proteger o filhote”, que aparece no canto direito da imagem. CLIQUE AQUI e assista ao vídeo.

O maior felino das Américas

Estudos apontam que o Brasil detém cerca de 50% das onças-pintadas de todo o mundo — mais de 90% delas estão na América do Sul. A bióloga pontua que uma das dificuldades enfrentadas pela espécie é o fato de serem alvos frequentes de proprietários rurais, que acreditam que elas representam graves ameaças, além das queimadas.

“Infelizmente a onça-pintada já foi alvo de muitos produtores rurais aqui no estado por, eventualmente, se alimentarem de gado. Sempre houve esse conflito, mas estamos trabalhando para mudar essa realidade. Muitos pantaneiros passaram a admirar os felinos, até mesmo porque eles são a essência do Pantanal”, defendeu.

Assim como outros grandes felinos, a onça-pintada requer uma grande área para sobreviver. Sua presença em grande densidade, portanto, serve como um indicador da qualidade de conservação daquele ecossistema. A especialista reitera que o Pantanal é um dos locais com as maiores onças do país, sendo a preservação essencial para a manutenção da vida.