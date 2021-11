Dia do policial federal: no Acre, instituição incinera drogas na Transacreana

Em alusão ao dia do policial federal, comemorado no país na terça-feira (16), a Superintendência da Polícia federal no Acre vai incinerar, nesta sexta-feira (19), a partir das 8h30min, grande quantidade de drogas apreendidas no Estado ao longo dos últimos meses. A incineração será na Cerâmica Iguatu, localizada no quilômetro cinco da Rodovia AC-90 (Estrada Transacreana), em Rio Branco.

Informações sobre a quantidade da droga a ser incinerada e outros detalhes da operação será divulgada no local, informou a assessoria de comunicação da Polícia Federal no Acre. O site ContilNet aceitou o convite para acompanhar a operação de incineração no local.