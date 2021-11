Dica incrível de revigorante natural feito com apenas dois ingredientes simples

Ter uma saúde em dia é algo extremamente importante para que o corpo consiga exercer todas as suas funções corretamente. Quando algo não vai bem no organismo, acaba ocorrendo um descompasso, que pode prejudicar alguma função, desequilibrando tanto o físico quanto o emocional.

Portanto, ter uma alimentação equilibrada, hábitos de vida saudáveis e atividades físicas regulares são necessários para uma boa saúde. Inclusive, os alimentos são essenciais para que o corpo funcione bem. Além disso, algumas dicas podem contribuir para ajudar no alívio de alguns probleminhas relacionados ao corpo.

Por exemplo, o chá de erva cidreira ou camomila podem ajudar a pessoa que está sofrendo com insônia. O maracujá é conhecido pelas suas propriedades calmantes. Agora, o que muita gente não sabe, é que existe uma forma natural que pode ajudar as pessoas com problemas durante o relacionamento íntimo.

Para ajudar nesse problema, é necessário dois ingredientes simples: a melancia e o limão. Para quem não sabe, a melancia possui, em sua composição, as substâncias chamadas citrulina e licopeno. Essas substâncias são excelentes para dar o estímulo durante a intimidade. Inclusive, de acordo com cientistas da Universidade do Texas, a citrulina atua no organismo de maneira semelhante ao comprimidinho azul muito conhecido no mercado.

No entanto, para ter o efeito esperado, é importante não acrescentar sal, açúcar ou qualquer outra especiaria no suco, já que podem acabar alterando a eficiência da bebida. Veja abaixo como preparar esse revigorante natural e livre de qualquer química.

Para preparar o suco revigorante você vai precisar de melancia cortada em cubos e um limão, que deve ser espremido na hora do preparo. Coloque a melancia no liquidificador e bata até ter uma mistura homogênea. A parte branca da melancia também deve ser aproveitada, pois é rica em citrulina. Faça um litro de suco e depois despeje numa panela, acrescentando o limão. Coloque para ferver até que reduza pela metade.

Espere esfriar e guarde em uma garrafa de vidro. Conserve o produto dentro da geladeira. Tome duas colheres em jejum pela manhã e recupere o vigor de forma natural.