Diretor-presidente do Deracre confirma: “Processo de licitação para ponte do Segundo Distrito de Sena já foi aberto”

Em uma entrevista concedida à Rádio Difusora de Sena Madureira no último sábado (27), o Diretor-presidente do Deracre, Petrônio Antunes, confirmou que já foi aberta a licitação para a construção da ponte do Segundo Distrito de Sena. Ao todo, quatro empresas estão concorrendo com a apresentação das propostas e demais trâmites que definirão a vencedora.

“O processo licitatório já foi aberto e agora estamos aguardando vencer essa parte burocrática para que seja dada a ordem de serviço. Existe o tempo para apresentação de recursos entre as empresas, mas adianto à população de Sena Madureira que o projeto da ponte não está inerte. Desde que assumi o Deracre, o governador Gladson Cameli pediu prioridade a essa obra que é de grande importância para Sena Madureira, especialmente para os moradores do Segundo Distrito”, enfatizou.

Segundo ele, a perspectiva é de que tão logo a parte burocrática seja vencida, será iniciada a remoção de casas e demais providências no sentido de começar a obra.

A comunidade do Segundo Distrito é formada pelos Bairros Niterói, São Francisco e Quintal Florestal, sendo umas mais antigas do município. Desde sua criação, os moradores tem duas opções de acesso: A catraia pública (travessia do rio Iaco de barco) e a estrada Mário Lobão que, aliás, foi revitalizada pelo Governo recentemente.

A construção dessa ponte ligando o primeiro ao segundo distrito é um sonho antigo dos moradores. Conforme cálculos do governo, a obra está orçada em 37 milhões de reais.