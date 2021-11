Distribuição de água é normalizado em Sena Madureira

Na passagem de domingo (14) para esta segunda-feira (15), o Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), constatou um problema em sua bomba de captação, inviabilizando o fornecimento de água para os consumidores de Sena Madureira.

De imediato, a direção do Depasa em Rio Branco foi acionada e destacou seus operadores para Sena Madureira com a meta de resolver a situação. “A boa notícia que repassamos para os nossos moradores é que o problema já foi resolvido e o sistema já se encontra operando normalmente”, confirmou o irmão João Rodrigues, representante do Depasa no município.

Sendo assim, nesta segunda-feira (14), a água potável está sendo distribuída para os seguintes Bairros: Florentino, Bosque, Vitoria, Cafezal, Cidade Nova e parte do Centro.

Já nesta terça-feira (16) recebem o líquido precioso os moradores dos Bairros: Jardim (parte baixa), Morro do macaco molhado, Segundo distrito, Pista, Invasão, loteamento dos Carneiros, Canizio Bra