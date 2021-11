Dois são presos suspeitos de venderem maconha e cocaína em rua no Mocinha Magalhães

Carlos Gabriel Barroso de Souza, de 19 anos, e Diego Reis Rosa, de 20, foram presos acusados de tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (18), no Beco da Pitanga, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

Policiais militares do GIRO do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) estavam fazendo uma patrulhamento de rotina na região do Mocinha Magalhães, em um local de intenso tráfico de drogas, quando visualizaram três jovens em fundada suspeita.

Ao perceberem a aproximação dos policiais, entraram em uma área mata correndo e em seguida saíram pulando os muros de residências na tentativa de fugir. Antes da abordagem, dois deles tentaram jogar as drogas, mas acabaram presos em flagrante com os entorpecentes. O terceiro conseguiu fugir da PM.

Durante a revista, foram encontrados 16 tabletes de maconha e 16 trouxinhas de pasta a base de cocaína. Diante dos fatos, os traficantes foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada das medidas cabíveis.