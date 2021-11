Dono de lava a jato tenta impedir que criminosos levem moto de cliente e é assassinado

Morreu no Hospital de Urgência João Alves Filho (Huse), em Aracaju (SE), na noite desse sábado (20/11), José Marcos Menezes dos Anjos, de 50 anos, vítima de tentativa de assalto em um lava a jato no conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro, região metropolitana de Sergipe.

De acordo com informações da polícia, o comerciante estava no estabelecimento comercial quando três homens chegaram em um carro e anunciaram o assalto. José Marcos teria reagido, tentando impedir que eles levassem a motocicleta de um cliente e acabou sendo baleado.

Veja mais detalhes no site F5 News.