Dos Anjos recorda confusão com McGregor em bastidor do UFC e provoca desafeto

Ainda sem data para pisar no octógono após uma cirurgia no joelho, Rafael dos Anjos recordou um episódio na última vez em que esteve envolvido em um evento do UFC em tom de provocação. Em julho deste ano, o brasileiro foi reserva da luta entre Dustin Poirier e Conor McGregor e se envolveu em uma confusão com o irlandês.

Através de suas redes sociais (clique aqui ou veja abaixo), o ex-campeão do peso-leve (70 kg) da companhia divulgou um vídeo do episódio com McGregor, quando ambos foram separados para não saírem as vias de fato. Na publicação, o brasileiro ainda provocou o irlandês, que também está sem luta, se recuperando de uma cirurgia no tornozelo.

Dos Anjos e McGregor estiveram perto de se enfrentar e ainda nutrem uma rivalidade. Em 2016, os dois mediriam forças para ver quem ficaria com o cinturão dos leves, que estava em posse do brasileiro. No entanto, Rafael acabou se lesionando e não pôde se apresentar. Desde então, os atletas costumam trocar farpas nas redes sociais e em entrevistas e nunca descartam resolver essa pendência dentro do cage.

“Não perco minha paciência com frequência, mas quando bato de frente com uns pelas desse nível não tem jeito”, escreveu o brasileiro natural de Niterói (RJ).

Após uma passagem pelos meio-médios (77 kg) do UFC, quando disputou o cinturão interino e foi superado por Colby Covington, Rafael dos Anjos retornou ao peso-leve em novembro de 2020, em triunfo sobre Paul Felder. O brasileiro era para ter atuado no UFC 268 contra Islam Makhachev, mas um problema no joelho adiou seu retorno.