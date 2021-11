Dose de reforço: vacina usada deve ser ‘preferencialmente’ a da Pfizer, independente do esquema vacinal

No documento, a secretaria do Ministério da Saúde reforça que a vacina a ser utilizada na dose adicional “deverá ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (a Pfizer ) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca), independente do esquema vacinal primário”.

Ou seja, se a pessoa completou o esquema vacinal (duas doses) com as vacinas CoronaVac AstraZeneca , Pfizer ou mix AstraZeneca/Pfizer, ela deve receber, preferencialmente,

A nota esclarece um ponto que ficou em aberto durante uma coletiva do Ministério da Saúde na terça-feira (16). Na ocasião, Marcelo Queiroga disse que a pasta ainda não tinha definido qual imunizante seria usado no reforço de quem completou o esquema com duas doses da Pfizer.

“Há aqueles que defendem que deve ser a mesma vacina, no caso da Pfizer. Mas isso ainda não é consolidado na ciência. (…) Como a vacina da Pfizer começou no Brasil em abril, ainda não está no tempo de aplicar esse reforço em quem tomou Pfizer , mas esperamos ter informações concretas a esse respeito em um curto espaço de tempo”, explicou Queiroga.