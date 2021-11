Duas pessoas são resgatadas de facção criminosa que age dentro e fora do presídio

De acordo com o boletim de ocorrência, dois homens foram acusadas pelos membros da facção de serem autores do assassinato de uma mulher conhecida de um dos integrantes. Durante o resgate, um dos membros do PCC foi morto em confronto com os policiais e outros quatros foram presos e levados para a delegacia.

De acordo com a PF, a ação foi um desdobramento da Operação “Fronteira Segura”, que tem como objetivo desarticular organização criminosa vinculada ao PCC, atuante no tráfico internacional de drogas e de armas de fogo, a partir da fronteira do Brasil com o Paraguai.

Sequestro

Dois homens relataram que foram sequestradas na quarta-feira (24), sendo acusadas pelos membros da facção de terem cometido um assassinato, o que teria sido negado por eles.

Já nesta quinta (25), foram levados até uma casa onde foram espancados com soco-inglês e porretes. Eles ainda disseram que antes da chegada dos policiais, um dos homens da facção, que estava com uma arma, disse que morreriam.

Durante a operação, os policiais apreenderam porções de moedas, balança de precisão, um revólver calibre 22 e porções de maconha.