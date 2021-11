Duo+ Clínica: Samara e Saulo Abrahão Felício inauguram clínica inovadora em Rio Branco; saiba tudo!

VIVASSS

A linda e meiga Thaís Manchini, minha afilhada que tanto amo, no sábado, 20. Recebe muiiitos vivas dos amigos e familiares, em especial, do love Eduardo Medeiros pela idade nova.

PROJETO CLINICA SANTÉ

Excelente o projeto da Clínica Santé. Se a pessoa tem pressão alta e já teve AVC, pode procurar a Clínica Santé para receber acompanhamento com cardiologista, consultas mensais e receber medicamentos da pressão de marca, de graça.

*O programa faz parte de um estudo de tratamento da pressão em pessoas que já tiveram AVC do Hospital Albert Einstein e do Ministério da Saúde (programa PROADI-SUS) junto com o centro de pesquisa da Clínica Silvestre Santé.

*Os interessados podem entrar em contato, através do número 99987-7750.

HAPPY BIRTHDAY

Biomédica Leidiane Souza apagou velinhas dia 13 e, ao lado do marido Sancley e dos filhotes recebeu a família para almoço intimista.

AUMENTO SALARIAL

É grande a expectativa dos servidores públicos estaduais quanto ao reajuste salarial que o governador Gladson Cameli, anunciou no início desta semana. Assim seja!

Parabéns à minha amiga Mercedes Lavocat Barbosa aniversariante deste domingo, 21. Amiga de longas datas e muito querida, este ano optou em não comemorar a data com festa, uma tradição. Curte a nova idade em petit comitè com família. Parabéns!

WORKSHOP O BOTICÁRIO

Chegou o dia! Logo mais, às 19h, no Afa Jardim, maquiador Sadi Consati, queridinho das celebridades, ministra workshop.

*O evento é uma collab da Quem Disse, Berenice e o O Boticário. Show de bola!

No Circuito parabeniza a gatinha Luiza Dantas Tinôco que dia 12, assinalou idade nova cercado dos mimos dos pais José Tinôco e Vera Dantas e da legião de amigos. Na foto, click de Luiza com o love Rafael Augusto.

COLOR EXPRESS

Nesta segunda, 22 até o dia 24, a Jorge Cosméticos, promove o workshop Color Express Tendências da Maxiline, com o expert Augusto Ferreira. Com um investimento super acessível, todas as novas técnicas do mercado de mechas, personalização de cores para 2022, serão apresentadas. Detalhe: com certificação. As inscrições são feitas no próprio Centro Técnico da Jorge Cosméticos.

DUO+ CLÍNICA

Os irmãos Samara e Saulo Abrahão Felício inauguram logo mais, a Duo+ Clínica, já com agenda aberta com renomada dermatologista de São Paulo para vários procedimentos. A Duo+, também estará com vários serviços corporal e facial. Parabéns à esses dois empresários visionários.

PREMIO MPE

Agendem! Dia 14, Ministério Público do Estado promove a 12ª edição do Prêmio de Jornalismo, que este ano, também será em formato virtual, e enfatizar a efetividade e atuação resolutiva do órgão ministerial.

*As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de dezembro e os trabalhos(que envolvem sete categorias) inscritos devem trazer conteúdos relacionados às ações, iniciativas, práticas e às soluções abarcadas pelo tema, considerando as diversas áreas de atuação do MP.

*A premiação consiste em troféu e em dinheiro aos três primeiros colocados. A palestrante convidada desta edição é a jornalista Adriana Araújo que falará sobre “Notícia X Fake News: Existe futuro bom para o jornalismo?”

Parabéns à advogada Gisele Chaves Waimberg, aniversariante dessa sexta, 19. Felicidades e vida longa.