Dupla é presa em flagrante momento após arrombar prédio público em Brasileia para roubar

Uma ronda realizada na madrugada desta sexta-feira, dia 19, pelo bairro Raimundo Chaar, nas proximidades do estádio de futebol da cidade de Brasiléia, os policiais militares do 5º Batalhão do Alto Acre, perceberam que havia algo estranho no prédio da Secretaria da Juventude – SEJA, pois, a porta estava aberta. Foi quando resolveram averiguar e observaram que a portas estariam danificadas (arrombadas), com as trancas danificadas e alguns objetos separados no chão.

Foi quando surpreenderam dois indivíduos, ambos já conhecidos no meio policial. J. M. (20 anos) e R. S. S. (18 anos), foram presos em flagrante delito. O responsável pelo prédio foi chamado para averiguar se algum material estaria faltando. Os acusados foram levados para a delegacia, onde seriam ouvidos e disponibilizados para serem ouvidos pelo delegado plantonista. A dupla seriam apresentados ao judiciário para novamente serem ouvidos e tomasse as devidas providencias sobre o caso.