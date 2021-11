Durante reunião com prefeita de Tarauacá, Gabinete Itinerante anuncia pedido da senadora Mailza ao presidente da República para recuperar BR 364

A equipe do Gabinete Itinerante da senadora Mailza esteve na quinta-feira, 25, com a prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia, e falou sobre a visita da senadora ao presidente da República, Jair Bolsonaro, a quem solicitou especial atenção à BR 364, que está em situação precária, principalmente no trecho entre Sena Madureira e Tarauacá.

“Com o pedido da senadora, o presidente ligou imediatamente ao DNIT, recomendando atenção a essa estrada federal importante para o Acre”, informou Artur Neto, chefe de gabinete da senadora.

A equipe também falou com a prefeita sobre as emendas destinadas ao município no montante de R$ 2,8 milhões.

“Como é bom ter políticos com compromisso, como a senadora. A visita do Gabinete à nossa cidade é uma demonstração de respeito”, disse a prefeita.

Recentemente o município recebeu recursos para a reforma do teatro José Potyguara. De acordo com a Néia Lima, a obra está em processo licitatório.