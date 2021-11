Durante tempestade, detentos quebram grade e fogem de presídio na fronteira entre Brasil e Paraguai

Segundo a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Diego estava no presídio desde maio de 2020 e Paulo desde janeiro de 2019. Eles foram presos por tráfico de entorpecentes e condenados a mais de 8 anos de prisão cada.

Conforme a direção do presídio, a fuga ocorreu por volta da 18h20, durante o temporal que atingiu a cidade. Os dois internos trabalhavam na cozinha quando decidiram quebrar as grades dos fundos do local e pularam o muro da unidade penal. A polícia já foi informada e busca pelos fugitivos.