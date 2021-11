É oficial! Lionel Messi está fora na Champions League

Está confirmado. Após muita especulação sobre ficar de fora , Lionel Messi não jogará contra o Leipzig, pela quarta rodada da Champions League, marcada para quarta-feira, às 17 horas.

O PSG anunciou a lista de convocados para viajar à Alemanha e a estrela argentina não está nela. Na sexta-feira, o argentino tentou atuar contra o Lille, mesmo com dores, mas foi substituído no intervalo e não consegue treinar normalmente nos últimos dois dias.

Para evitar que o desconforto no joelho e no músculo vire algo mais grave e o tire de combate por várias semanas, o atleta será poupado. O objetivo é que ele volte no sábado contra o Girondins de Bordeaux, pouco antes da pausa para as Eliminatórias, em que viajará com a Argentina para enfrentar o Uruguai no dia 13 e o Brasil no dia 17.

Mbappé, que não jogou contra o Lille na sexta-feira por causa de uma infecção, finalmente se recuperou e conseguiu treinar normalmente antes da partida. Diante disso, vai para o jogo, assim como Neymar. Di María, suspenso nos três primeiros jogos da Champions League, é outra das novidades da lista de Pochettino.