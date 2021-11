Eleições para escolha do novo presidente da OAB/AC serão na próxima semana; conheça os candidatos

Será na próxima semana a eleição para a escolha do novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre para o triênio 2022/2024.

O pleito está marcado para o próximo dia 19 de novembro (sexta-feira), de forma presencial, com horários que serão definidos pela comissão eleitoral responsável.

Terá votação em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Feijó, Senador Guiomard, Brasileia, Epitaciolândia, Plácido de Castro, Xapuri e Acrelândia.

Dois candidatados disputam o cargo: o atual presidente Erick Venâncio, que almeja a reeleição, e o advogado Rodrigo Aiache.

Conheça os postulantes

Erick Venâncio Lima do Nascimento

Bacharel em Direito pela Faculdade de Marília, Venâncio é advogado e pós-graduado em Direito dos Serviços Sociais Autônomos pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) e em Direito Público pelo ICAT/AEUDF.

Atualmente, cursa Mestrado na Universidade de Lisboa. Foi Conselheiro Seccional, presidente de comissões e Secretário-Geral da OAB/AC, além de Vogal da Junta Comercial do Estado do Acre, na vaga destinada à OAB/AC.

Rodrigo Aiache Cordeiro

Graduação em Direito pela Universidade Federal do Acre, Rodrigo possui especialização em Direito Processual Civil pela PUC/SP e em Direito Tributário pela Unama e mestrado em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Atualmente, é advogado e sócio proprietário do escritório Rodrigo Aiache Advogados.

Paridade de gênero e cotas raciais nas eleições

Pela primeira vez, as chapas serão obrigatoriamente formadas com paridade de gênero e de cotas raciais, como determina a resolução 5/20, publicada em 14 de abril deste ano, que alterou o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. As alterações foram aprovadas pelo Conselho Federal da OAB em 14 de dezembro de 2020.