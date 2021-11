Eliminada: representante do Acre, cruzeirense fica de fora do top 15 do Miss Brasil 2021; saiba mais

View this post on Instagram

Em seu Instagram Juliana Melo compartilhou o clique do seu vestido de galã com seus seguidores e também agradeceu em seus stories a todos pelo apoio e mensagem que vem recebendo.

Juliana foi eliminada da disputa na primeira etapa classificatória e não ficou entre as 15 finalistas. A vencedora do concurso ainda é um mistério, que deve ser revelado nesta terça (9). O que já se pode antecipar é que este ano a coroa fica no Nordeste, pois o top 3 reuni três mulheres nordestinas. As finalistas são todas nordestinas: Teresa Santos (Ceará), Gaby Lacerda (Piauí) e Carol Valença (Sergipe).

