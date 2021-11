Em Assis Brasil, homem é preso acusado de estuprar seis filhas

Um homem de Assis Brasil, cuja identidade a Polícia não revela por lei, acaba de ser preso acusado de estuprar seis filhas. O caso se deu em Assis Brasil, interior do Acre.

A ocorrência na delegacia local registra que um homem de 44 anos, de iniciais E. S. S., estuprava as filhas há anos.

O caso ocorreu no ramal 64 da Estrada de acesso à Assis Brasil e mais um ramal cujos 22 quilômetros só foram acessados a pé.

A distância e isolamento talvez fossem os elementos naturais do tarado. Consta que, no isolamento da floresta em que a família vivia, ele fazia sexo com as crianças.

Preso, ele não negou as acusações. Está sendo transferido do Alto Acre para Rio Branco.

Foto: Cedida