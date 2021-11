Em boletim, Friale anuncia onda polar chegando ao Acre e show de Gusttavo Lima pode acontecer sob chuvas intensas

Está se preparando para o show do Imperador Gusttavo Lima? Pode contar com a possibilidade de chuvas. De acordo com boletim do pesquisador Davi Friale, uma onda polar pode trazer grande umidade – o que provoca chuvas intensas até o dia da realização do show do cantor no Acre.

PREVISÃO NOS PRÓXIMOS DIAS

SABADO (27/11/2021): no Acre, o calor predomina, com sol, nuvens e ventos, entre fracos e moderados, da direção norte e variações de nordeste e de noroeste, mas pode chover rápido, com trovoadas, em algumas áreas, principalmente nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira. Temperaturas mínimas oscilam entre 22 e 24ºC e máximas, entre 31 e 34ºC, em todo o estado. O dia fica ventilado, principalmente no leste e no sul do Acre.

DOMINGO (28/11/2021): tempo quente, mas bastante ventilado, com ventos, entre fracos e moderados, da direção norte e variações de noroeste e de nordeste, cujas rajadas vão girar em torno de 40km/h. Ocorrem chuvas rápidas e pontuais, com trovoadas, em qualquer município do Acre. Durante a noite para segunda-feira, poderão ocorrer chuvas intensas, com raios. Temperaturas mínimas oscilam entre 22 e 24ºC e máximas, entre 31 e 34ºC, em todo o estado.

SEGUNDA-FEIRA (29/11/2021): a chegada de uma onda polar fraca e a elevada umidade do ar provocam chuvas intensas, desde as primeiras horas do dia, em qualquer município do Acre, principalmente nas microrregiões de Rio Branco, Sena Madureira e Brasileia. A temperatura fica amena.

TERÇA-FEIRA (30/11/2021): chuvas intensas deverão ocorrer na maioria dos municípios acreanos. A temperatura fica amena durante o dia e durante a noite.

QUARTA-FEIRA (1/12/2021): as chuvas ocorrem de forma passageira e pontual, mas podem ser fortes em algumas áreas, principalmente no centro do Acre e no vale do Juruá. A temperatura aumenta, no leste e no sul do estado, e o dia fica quente e abafado.