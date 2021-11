Em boletim, Friale alerta para chuvas diárias e diz que nível de rio pode subir até 6m em novembro

“A elevada umidade do ar, que vem do Atlântico, vai continuar provocando chuvas diárias, pelo menos até o próximo dia 22 de novembro, na maior parte do Acre”. A declaração foi emitida em boletim do pesquisador Davi Friale, nesta quarta-feira (10).

De acordo com o pesquisador do Acre, no estado, “as chuvas serão intensas durante esta semana, principalmente nesta quinta-feira (11) e também na sexta-feira (12), devido à aproximação de uma fraca massa polar e o seu encontro com a alta umidade que está na região”.

Leia a fala do Major Falcão, da Defesa Civil, sobre o assunto: ‘Inundação pode ser maior que a de 2021’, diz Defesa Civil sobre possíveis enchentes em 2022

“Até o próximo domingo (14), poderão ser registrados acumulados significativos, entre 40 e 130mm, na maioria dos municípios acreanos, inclusive, em Rio Branco. Na próxima semana, após o feirado de 15 de novembro, uma nova onda polar fraca deixará o tempo extremamente instável, entre os dias 17 e 19, com chuvas intensas a qualquer hora no Acre e nas áreas vizinhas”, completa.

Friale afirma que as chuvas serão diárias, com acumulados que poderão passar de 200mm nos próximos doze dias em ‘muitos municípios acreanos’. Ele completa afirmando que, até o fim de novembro, o rio Acre poderá passar dos atuais 2m para para mais de 8m.