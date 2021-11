Em coletiva, Gladson diz que cumpriu pouco mais de 45% de suas propostas de gestão

Em coletiva à imprensa realizada nesta segunda-feira (29), no Palácio das Secretarias, o governador Gladson Cameli e os secretários de Estado apresentaram uma avaliação de todas as propostas de sua gestão, assim como o andamento e a execução de parte delas.

Até o mês de novembro de 2021, o executivo cumpriu 72 das 158 propostas feitas nos mais diversos eixos temáticos, que vão desde a Saúde até a área de Produção e Agronegócio – 45,6% do total.

De acordo com o resultado apresentando, 24 projetos ainda não foram iniciados (15,2%) e outros 62 estão em andamento – o que representa 39,2%.

“Estamos muito satisfeitos com tudo o que conquistamos até aqui e temos trabalhado para continuar fazendo mais”, disse Cameli.

O governador pretende executar o restante das propostas antes mesmo de concluir seu primeiro mandato. “Os recursos estão aí disponíveis e não podemos esperar. Antes mesmo do meu possível segundo mandato, quero cumprir tudo o que prometemos. Está acontecendo tudo dentro do esperado”, continuou.

Gladson informou ainda que o governo pagou pouco mais de R$ 2 bilhões só de financiamento em toda esse tempo de gestão.

O plano completo, que também está disponível no site da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplag), será também protocolado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para as próximas eleições, quando Gladson disputará a reeleição.

Fotos: ContilNet