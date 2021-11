Em dia de Black Friday, pode chover no Acre, prevê Friale; veja previsão do tempo

Nesta sexta-feira (26), a elevada umidade do ar continua deixando o tempo abafado, mas quente, e provoca chuvas passageiras e pontuais em Rondônia, no Amazonas, em Mato Grosso, em Goiás, na Bolívia e no Peru. Em algumas áreas, pode chover intensamente, principalmente no Amazonas, no centro e norte de Rondônia, no norte, noroeste e oeste de Mato Grosso, na Bolívia (planícies) e no Peru (região de selva).

No Acre, o tempo bom, porém quente, com sol e nuvens, vai predominar, mas pode chover rápido em alguns pontos.

Tempo, em geral, bom e quente, com predomínio de sol e nuvens, no Distrito Federal, em Goiás (exceto o oeste) e em Mato Grosso (exceto o oeste, o norte e o noroeste). A probabilidade de chuvas é baixa, porém, se ocorrerem, serão rápidas e pontuais.

PREVISÃO ESPECÍFICA PARA O ACRE

Leste e sul do estado: o tempo bom, mas quente, com sol e nuvens, vai predominar. A probabilidade de chuvas é baixa, mas, caso ocorram, serão rápidas e pontuais. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, com rajadas moderadas, da direção norte e variações de noroeste e de nordeste

Centro e oeste acreano: o tempo bom, mas quente e abafado, com sol e nuvens, vai predominar. A probabilidade de chuvas é média, mas, caso ocorram serão passageiras e pontuais. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção norte e variações de nordeste e de noroeste.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 31 e 33ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 31 e 33ºC.