Em enquete dos prefeitos, Fernanda Hassem lidera nas parciais e Rosana Gomes dispara; continue votando!

Afinal: quem foi o destaque do Acre no executivo municipal? Continue votando!

A prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes (Progressistas) disparou na enquete do ContilNet , que busca eleger o chefe municipal destaque de 2021. Rosana, que estava com menos de 1% dos votos, amanheceu esta quinta-feira (25) cravando 15,33% e na vice-liderança, perdendo apenas para a petista Fernanda Hassem, de Brasileia, que lidera a enquete desde o lançamento com 16,18%.

