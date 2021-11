Em Feijó, familiares de detentos interditam ponte e cobram visitação no presídio local

Na manhã desta segunda-feira (29), familiares de presos fecharam a ponte sobre o rio Envira, no município de Feijó (AC), para reivindicar sobre a falta de visitação no presídio local.

Segundo informações do sargento Gontijo, da Polícia Militar, há entre 20 e 30 manifestantes no local e que há uma fila de veículos com menos de 500 metros que ficaram aguardando a liberação da passagem.

Ainda de acordo com a corporação, não houve comunicação prévia a respeito da manifestação, e que não há previsão de liberação da pista. Os agentes de polícia, por sua vez, ficaram no local para evitar maiores transtornos.