Em grande festa, PTB reúne grandes nomes da política acreana e Charlene comemora: “Transformei um ambiente hostil em oportunidade”

O que era para ser a inauguração da nova sede do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB-AC), localizada no bairro Bosque, em Rio Branco, tornou-se uma verdadeira festa que contou com a participação de grandes nomes da política acreana.

O ato, que aconteceu na noite desta sexta-feira (5), além das principais lideranças do partido – como a presidente Charlene Lima, a jornalista e empresária Wania Pinheiro e o mais novo reforço do partido, o pastor Reginaldo Ferreira – reuniu também grandes nomes da política acreana, como o senador Márcio Bittar (PSL-AC); pré-candidata ao Senado da República, Márcia Bittar (sem partido); vice-presidente do PSL-AC, Pedro Valério; presidente do Republicanos, João Paulo Bittar; o médico e liderança do PSL-AC, Eduardo Velloso; além do também médico e líder político Dr Beyruth.

A presidente do partido, a publicitária Charlene Lima, estava emocionada. Ela não imaginou – como contou à nossa reportagem – que a inauguração da nova sede teria toda essa proporção. Feliz, ela conta que o atual momento do partido é fruto das diversas dificuldades transpostas, com muita dignidade e força.

“Tá melhor do que eu imaginava. Muito amigos, lideranças políticas, colegas de partidos. Abrir nossa nova sede, com esse clima e essa energia, é emblemático! Passamos por tempos difíceis e estamos aqui, erguidos, como sigla partidária”, comemora.

A publicitária faz um balanço das últimas eleições e abre o coração para falar de alguns momentos vividos pelo partido. “Nas Eleições 2018, fizemos um deputado e nas eleições de 2020, em Sena, batalhei e, quando as pessoas diziam que não tínhamos força, elegemos dois vereadores”, declara.

Charlene afirma que transformou esse ambiente em um ambiente de oportunidade. E comemora os resultados na festa desta sexta. “Eu transformei um ambiente hostil em ambiente de oportunidade. Política para mulher é sempre assim, né? O homem tem que matar um leão por dia; a mulher tem que matar o leão, além de vários ursos e monstros. Vamos continuar lutando e alcançar nosso objetivo”.

Chapa competitiva

O partido trabalha com força total para as Eleições 2022. Ao ContilNet, Charlene já havia adiantado o reforço do pastor Reginaldo Ferreira, peça chave dentro do Progressistas. Pastor Reginaldo se licencia para concorrer, pela sigla, a uma cadeira na Aleac nas próximas eleições.

“Estou muito feliz com essa decisão. Faremos um excelente trabalho. Junto com a Charlene, o Marcio, a Marcia e outras lideranças vamos construir boas chapas e conversar com grandes nomes da política acreana”, diz.

E, sob fortes aplausos, o partido anunciou nesta sexta-feira (5) mais um nome de peso concorrendo à Aleac: a jornalista e empresária Wania Pinheiro. Sempre atenta aos detalhes, cuidando de todos os preparativos do ato e sempre andando e cumprimentando os presentes, Wania tirou um tempo para conversar com a imprensa local e afirma: é, oficialmente, candidata a deputada estadual.

“Mais do que grandes lideranças, esse grupo tem amigos maravilhosos, que fazem parte da minha história. É um grande orgulho; quero agradecer a todos vocês. Estamos firmes no PTB, temos uma verdadeira leoa como presidente. Todo mundo sabe o tsunami que o partido viveu nas últimas eleições. E passamos por isso juntos – acredito que Deus nos dá forças para continuarmos lutando” declara.

Novos nomes?

À nossa reportagem, pelo menos dois grandes nomes confessaram convites do partido – e conversas que podem resultar em reforço para as próximas eleições: os médicos Eduardo Veloso e Beyruth.

“O PTB é um partido que agrada; um partido bastante aprazível e você pode ver isso hoje, com a quantidade de pessoas. É um partido que tenho certeza que vai agregar muito nas próximas eleições, com uma chapa competitiva. A Charlene é uma expert em política e trabalha muito bem o partido. Fiquei muito feliz com o convite vindo de Charlene; estamos avaliando. Tenho uma relação muito próxima com ela e é de meu agrado. Vamos torcer”, confessa Dr. Beyruth.

Mais tímido, Eduardo Veloso celebrou o encontro, mas evitou falar sobre pormenores. “O PTB agrega ainda mais essa aliança, composta por 10 partidos, em torno da reeleição de Gladson e da candidatura de nossa futura senadora, Márcia Bittar. Acreditamos que será um movimento vitorioso e liquidado, ainda, no primeiro turno. Recebi um convite; hoje, estou no PSL e muito feliz lá. Vamos conversar sobre isso até abril”, afirma.

Presidente e Senado

No evento, Charlene também chancelou o apoio ao Presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), da reeleição do governador Gladson Cameli (Progressistas-AC) e em torno da pré-candidatura de Márcia Bittar (sem partido) ao Senado da República. Chancela essa que, segundo Charlene, já estava mais do que clara.

“Nem precisamos fazer esse anúncio pois nosso posicionamento é claro: estamos com Bolsonaro para presidente, Gladson para governo e Márcia Bittar para o Senado. Nosso posicionamento é claro, não mudamos de opinião e mesmo que as coisas caminhem por um outro lado, manteremos nosso posicionamento”, declara Charlene.

Leia também: Na inauguração de nova sede do PTB, Bittar aclama executiva do partido: “A última eleição foi decisiva”

Confira o que disseram algumas das lideranças no evento:

Márcia Bittar

É uma honra fazer parte desse time. A responsabilidade aumenta, pois a Charlene é uma mulher de vitórias. Estar aqui, sendo consagrada como a senadora desse grupo, é motivo de honra. Está sendo uma noite gloriosa.

Márcio Bittar

Tenho imenso carinho e respeito pela Charlene. Pela Wania nem se fala, é minha irmã. Elas tiveram um papel muito importante; a Wania [tem esse papel] a vida inteira. Nas últimas eleições, para mim, se eu perdesse seria a quinta derrota. Era decisiva, eu não teria mais fôlego. Essas duas mulheres, com muita garra, com comando, tiveram fundamental importância e deixaram sua marca.

É uma honra, um prazer, um privilégio. Olha a força dessas mulheres! É uma noite feliz; no que depender de mim, o PTB vai fazer estadual de novo e vai fazer federal.

João Paulo Bittar

Sabemos o que passamos. E hoje estamos aqui: celebrando. Gostaria de, nesta noite, homenagear meu pai, que é um herói para mim. Passamos por tudo que passamos e hoje ele tá aí: trazendo recursos que o Acre nunca viu na vida. Pai, você me orgulha muito; você sabe disso. E minha mãe, que sempre foi uma mulher correta.

Wania Pinheiro

Mais do que grandes lideranças, esse grupo tem amigos maravilhosos, que fazem parte da minha história. É um grande orgulho; quero agradecer a todos vocês. Estamos firmes no PTB, temos uma verdadeira leoa como presidente. Todo mundo sabe o tsunami que o partido viveu nas últimas eleições. E passamos por isso juntos – acredito que Deus nos dá forças para continuarmos lutando.

Pedro Valério

Nossa aliança, composta por dezenas de partidos em torno da candidatura de Jair Bolsonaro, Gladson e Márcia, fica ainda mais forte. É uma noite especial e tenho muita felicidade, honra, alegria em estar aqui com vocês.