Em novo balancete, Flamengo aponta superávit de R$ 115 milhões até setembro e reduz dívida

O resultado fez com que o Flamengo conseguisse um caixa de R$ 93,8 milhões e reduzisse seu endividamento líquido operacional em mais de R$ 100 milhões em relação ao final de 2020, totalizando R$ 303 milhões. A receita bruta foi de R$ 768 milhões, e o clube manteve a confiança de ultrapassar R$ 1 bilhão ao fim do ano.

– Analisando os números acima e o detalhamento do balancete em anexo, podemos afirmar que o Flamengo superou os impactos da pandemia, recuperando a situação financeira existente antes da crise do COVID-19, fruto das ações tomadas e da crença inabalável nos seus princípios de gestão – diz um trecho do relatório de transparência divulgado pelo clube.