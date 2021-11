Em parceria com Mesa Brasil do Sesc, Fiat lança ação social de arrecadação de alimentos

Representantes do programa Mesa Brasil do Sesc no Acre estiveram na tarde desta quarta-feira, 17, na Fiat Comauto, para fortalecer parceria entre a concessionária e a entidade. Aliados ao projeto social “Paixão Alimenta”, a ação promove uma campanha nacional de doações de alimentos para entidades sociais, sendo esta uma iniciativa inédita da montadora.

O “Paixão Alimenta”, que segue ativo até o próximo dia 17 de dezembro e obteve adesão de 95% das lojas Fiat, prevê a coleta de alimentos não-perecíveis nas próprias concessionárias, de modo que parte destes produtos serão disponibilizados ao Mesa Brasil do Sesc. No Acre, aqueles que desejarem participar devem encaminhar os mantimentos à Fiat Comauto.

De acordo com o sócio-administrador da Fiat Comauto, a empresa se compromete com a relevância social. “Desde o início, a marca age em prol de uma mobilidade mais inclusiva, contribuindo para reduzir problemas sociais. Portanto, fazer a diferença é algo que sempre nos acompanhou. O Paixão Alimenta vai ao encontro desse propósito”, destaca.

Segundo o consultor de vendas regional Fiat-Brasília, Jorge Sayegh, para a Fiat, realizar o projeto com a ajuda do Mesa Brasil do Sesc é uma honra. “A Fiat tem esse projeto e precisava de um parceiro forte para buscar capilaridade e atender as pessoas menos favorecidas, e o Mesa Brasil nos atendeu nisso. Convidamos a todos que venham na concessionária e que façam doações, que venham de coração aberto e tragam alimentos para melhorar o final de ano das pessoas em situação de vulnerabilidade”, explica.

A coordenadora do Mesa Brasil no Acre, Marizete Melo, acompanhada pela assistente social do programa, Monikelly Azevedo, reforça que esta é mais uma parceria com frutos. “Quanto mais parceiros, mais pessoas iremos assistir. Neste momento pandêmico, de tantas pessoas que estão passando necessidade, só temos a agradecer e dizer que a base de sustentação do Mesa Brasil são as parcerias. Ficamos muito felizes e estamos aqui hoje com essa parceria nacional de sensibilização aos colaboradores e clientes com alimentos não-perecíveis”, finaliza.

Fotos: Assessoria