Em Plácido de Castro, Deracre recupera mais de 600 km de ramais

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Plácido de Castro e a comunidade, tem trabalhado na recuperação das estradas vicinais de Plácido de Castro. A união possibilitou a recuperação de 600 km de ramais do município que possui uma malha viária estimada em 870 quilômetros.Os agentes técnicos do Deracre têm trabalhado no melhoramento de pontos críticos, com serviços de instalação de mais de 10 linhas de bueiros de madeira, revitalização de 46 pontes de madeira, levantamento de aterro nos ramais (Mendes Carlos I, Enco, Samauma, Maloca, Mucura, Cabo Severino), limpeza, drenagem e estabilização das estradas vicinais.

Nesta etapa, Deracre e Prefeitura atuam na manutenção de 23 quilômetros da estrada BR Velha, com objetivo de melhorar o tráfego nesse início de inverno, onde moram várias famílias que dependem do ramal para escoar suas produções.