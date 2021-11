Em processo de reversão do saneamento da Capital, Depasa e Saerb visitam unidade operacional

Dando continuidade às tratativas para a reversão do Sistema de Água e Esgoto para Rio Branco, a presidente do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), Waleska Dessotti, acompanhada do novo diretor-presidente do Serviço Água Esgoto Rio Branco (Saerb), Edvaldo Fortes, visitou a unidade Central do Depasa, no bairro Sobral em Rio Branco.

Parte da equipe que ficará responsável pela gestão dos serviços de abastecimento de água e esgoto na capital também participou do encontro: “Aproveitamos para agradecer a dedicação de todos os trabalhadores do saneamento. Nós, do Depasa, continuamos à disposição, buscando dar todo apoio e condição necessária para que possamos fazer uma transição tranquila e atender bem os usuários do Depasa na capital”, disse a presidente do Depasa, Waleska Dessotti.

Reversão

A Prefeitura de Rio Branco deverá assumir, a partir do dia 1º de janeiro de 2022, o sistema de saneamento e abastecimento d’água na capital acreana, que hoje é responsabilidade do governo do Estado do Acre. O pedido foi feito pelo próprio prefeito Tião Bocalom e o termo foi assinado por ele e o governador Gladson Cameli em setembro.