Em Rio Branco, aulas de forró são oferecidas gratuitamente em Centro Cultural

A Prefeitura de Rio Branco através da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) oferece aulas de forró gratuita, às quartas e sábados, das 19h às 21h, voltadas para toda a comunidade. As aulas acontecem no Centro Cultural Thaumaturgo Filho, localizado na Rua Luiz Z. da Silva, 499, no bairro Manoel Julião.

Os interessados devem procurar a coordenação do Centro para verificar a disponibilidade de vagas e realizarem a inscrição para participar das aulas ministradas pelo Professor Antônio Rocha. Para participar das aulas, as pessoas devem usar máscara, além do álcool em gel, disponibilizado pela FGB.

“Nós não temos nenhum limite de idade, mas sugerimos que as crianças tenham no mínimo 7 anos mas limite de idade não existe. Nós damos aula de forró estilizado, apesar de trabalhar várias vertentes do forró. Estamos aqui desde 2017 e pela primeira vez, este ano conseguimos um dia a mais para nossas aulas, que estão com 50 a 60 alunos, mas não lotamos a aula por conta das medidas de segurança em virtude da pandemia”, afirma o professor Antônio Rocha.

“Eu quero convidar a todos que querem fazer aula de forró no Centro Cultural Thaumaturgo Filho, no Manoel Julião, nas quartas e sábados. Os interessados podem trazer um documento com foto para fazer a inscrição”, diz a coordenadora do Centro Cultural Thaumaturgo Filho, Lilian Pinho.