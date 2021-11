Em Sena, 2ª dose da vacina contra Covid-19 está sendo ignorada por alguns moradores

As unidades básicas de saúde de Sena Madureira, espalhadas pelos mais diversos Bairros, disponibilizam as doses da vacina contra a covid-19. Dados da Secretaria Municipal de Saúde indicam que mais de 25 mil moradores já receberam a 1ª dose do imunizante no vale do Iaco.

No presente momento, a dificuldade verificada pelo setor de imunização diz respeito à aplicação da 2ª dose. “Infelizmente algumas pessoas tem deixado de procurar as unidades para fazer a 2ª dose e se encontram com o esquema de imunização incompleto. Mais uma vez, ressaltamos que tomar somente a 1ª dose não é o bastante. Os moradores precisam retornar as unidades para a 2ª”, alertou Donizete Fernandes, coordenador do setor de imunização em Sena Madureira.

Nas últimas semanas, novos casos da Covid-19 vêm surgindo em Sena, embora não sejam em grande quantidade. “A verdade é que o vírus ainda é circulante e a vacinação, uma feita como se preconiza, ajuda a diminuir a incidência de casos”, completou.

Em Sena Madureira, também já está sendo ofertada a dose de reforço para os trabalhadores da área da saúde, idosos a partir de 60 anos e pacientes imunossupressores.