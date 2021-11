Em Sena Madureira, catraia da Prefeitura é remendada com barro e moradores do 2º Distrito ficam preocupados

Os moradores do Bairro São Francisco, Segundo Distrito de Sena Madureira, estão temerosos por conta da canoa utilizada para a travessia de um lado ao outro do rio Iaco. Eles alegam que a embarcação está furada no casco, sendo que o buraco foi tampado com barro.

“A catraia está tampada com barro, um perigo grande para os moradores. Sem falar que tem as crianças, os idosos que usam diariamente essa catraia”, comentou um morador do bairro que preferiu não se identificar.

O vereador Jacamin, presidente da Câmara Municipal de Sena, já fez um pedido dessa natureza ao prefeito, dada a condição atual da catraia. “O prefeito precisa tomar uma providência urgentemente antes que aconteça o pior”, disse ele.

Em resposta a um vereador da base do prefeito, o secretário da Semsur confirmou que estão sendo compradas duas novas embarcações – uma para a catraia do São Francisco e a outra para o Niterói. Porém, não disse em que data as mesmas serão colocadas em funcionamento.