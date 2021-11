Em Sena, presidente da Colônia dos pescadores alerta profissionais sobre o seguro defeso

No mês de dezembro, os pescadores serão submetidos a um recadastramento, conforme determinação do governo federal. Em Sena, mais de 900 pescadores estão cadastrados na colônia.

O seguro defeso é pago durante 4 meses, ou seja, no período da desova em que algumas espécies de peixes não podem ser capturadas. “A proibição começa no dia 15 de novembro e se estende até o mês de março. Nesse ínterim, os pescadores recebem, mensalmente, o seguro defeso. O cadastramento está sendo feito. Recomendamos aos pescadores que não deixem pra última hora”, comentou Valdir Martins, presidente da colônia em Sena Madureira.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!