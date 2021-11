Em Senador Guiomard, trabalhadores em saúde e enfermeiros anunciam paralisação para quarta-feira

Os núcleos do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre – Sintesac e o Sindicato dos Profissionais Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros do Estado do Acre – Spate, do município de Senador Guiomard, convocam todos os trabalhadores da rede municipal de saúde para participarem da paralisação no próximo dia 10/11, quarta-feira, às 7h00min, em frente à Prefeitura do Municipal.

A paralisação tem, dentre outros objetivos, retomar as negociações do PCCR (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração) e garantia do aumento no valor do vale alimentação para os trabalhadores em saúde do município.

Segundo o representante do núcleo do Sintesac de Senador Guiomard, Francisco Aguinaldo Cláudio Martins, desde 2012 os trabalhadores estão sem reajuste de salário, tendo sido incluído um valor referente à adicional de insalubridade, que, no entanto, deixará de ser pago em janeiro de 2022.

Segundo Aguinaldo, já foram tentadas várias negociações com a prefeita do município, Rosana Gomes, inclusive já se tem uma minuta do PCCR pronta, porém a assessoria da prefeitura alegou que não tem como conceder as alterações e reinvindicações dos trabalhadores e que não tem previsão de revisão para o ano de 2022.

“Uma das propostas da prefeitura é retirar a insalubridade a partir de janeiro e transformar o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), do adicional, em vale alimentação, que seria acrescentado aos R$ 100,00 (cem reais) que atualmente são pagos de vale, totalizando R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)”, comentou Martins.

Os trabalhadores da saúde afirmaram que a paralisação é certa, decidida em Assembleia Geral, e já foi comunicada às autoridades. Informaram, ainda, que seguirão na tentativa de negociação e para que não haja uma greve é necessária que a prefeitura atente aos pontos de reivindicação propostos pelas categorias da saúde, que são:

1. Reconhecimento de todos os trabalhadores concursados da SEMSA no PCCR, bem como suas respectivas gratificações de direito;

2. Anexar a complementação de salário dos trabalhadores;

3. Substituição do adicional de insalubridade pelo acréscimo de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) no vale alimentação, conforme proposta dada pela prefeitura;

4. Acréscimo de mais R$ 100,00 (cem reais) de vale alimentação, conforme vem sendo solicitado pelo Sintesac desde o começo do ano, além do valor proposto pela prefeitura, totalizando R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) de vale;

5. Aumento de R$ 100,00 (cem reais) na gratificação dos servidores atuantes no Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e no Programa de Saúde da Família (PSF);

6. Aumento de 17% (dezessete por cento) em cima do salário base dos trabalhadores, que poderão ser divididos em 3 (três) etapas a iniciar no mês de abril (base dos trabalhadores);

7. Início da revisão do PCCR, por categoria, no mês de julho de 2022.