Em sessão na Aleac, Bittar defende construção da ponte em Rodrigues Alves e continuação da BR-364 até o Peru

O senador Marcio Bittar (PSL-AC) participou nesta sexta-feira (5) da audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para tratar da ponte de Rodrigues Alves. Segundo o senador, R$ 10 milhões no Orçamento da União já está destinado para a execução, porém, diz ele, a ponte está inclusa no pacote de obras do DNIT em todo o país e por isso pode haver um atraso burocrático.

“O governo federal está fazendo a licitação não apenas desse projeto executivo, mas um pacote de obras. A preocupação do Dnit foi fazer pelo processo antigo. O projeto executivo, o recurso está no orçamento”, disse Bittar.

Ainda de acordo com o senador, a BR-364 não deve encerrar em Cruzeiro do Sul, ela foi pensada para chegar ao Pacífico, passando por Pucallpa e por isso, está incompleta.

“Eu não vejo como Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul vão produzir pra cá. Quando chega aqui, já perdeu escala. Essa obra nunca foi feita para parar em Cruzeiro do Sul, foi feita para sair no Pacífico. Ela é uma obra inconclusa. Essa obra tem que continuar, passar por Rodrigues Alves e entrar em Pucallpa, a conclusão dela é chegar ao Peru”, destaca.

Em seu discurso, Marcio Bittar sugeriu que cada um dos 11 parlamentares da bancada federal (senadores e deputados federais) destine pelo menos R$ 5 milhões para a construção da ponte. A sugestão foi comemorada pelos representantes do Movimento Pró-Ponte, que luta pela obra.