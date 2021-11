Em um mês, Acre tem melhor desempenho do país em vendas do comércio, diz IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (12) uma avaliação sobre as vendas do comércio varejista em todo o país.

Os dados levam em consideração o mês de setembro em comparação com agosto. No Brasil inteiro, a queda foi de 1,3%. É a segunda queda mensal consecutiva, fechando o terceiro trimestre de 2021 no vermelho, com uma queda de 0,4%.

Em comparação com setembro de 2020, houve uma queda de 5,5%.

Mesmo com o cenário nacional negativo, o Acre e o Mato Grosso foram os únicos que cresceram, com 0,4% e 0,2%, respectivamente.

“Apesar do resultado negativo deste mês, o acumulado do ano ainda é positivo, com 3,8% de alta. Já nos últimos 12 meses, o aumento foi de 3,9%. O índice, no entanto, evidencia uma diminuição na recuperação da economia, uma vez que, de agosto de 2020 a agosto de 2021, o registro foi de 5% de aumento”, diz um trecho da reportagem do Metrópoles.

Apenas duas atividades entre as 10 analisadas apresentaram estabilidade: Livros, jornais, revistas e papelaria (0,0%) e Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (0,1%). (Com informações do Metrópoles)