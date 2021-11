De acordo com a assessoria de imprensa do cantor sertanejo Gustavo Lima, o show em Rio Branco no Acre está confirmado na agenda oficial de sua turnê.

A assessoria ainda repassou a este colunista o site oficial do cantor para adquirir ingressos.

O que tudo indica, a realização do evento segue a todo vapor no Acre. O show deve acontecer no Estacionamento do Parque de Exposições, no dia 1 de dezembro. A abertura dos portões e início da programação deve acontecer as 21h.